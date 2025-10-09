Uomo pestato in strada con un bastone vigilessa libera dal servizio interviene e lo salva
Ha visto cosa stava accadendo e, nonostante non fosse in servizio, ha accostato la sua auto ed è scesa, salvando un uomo vittima di una brutale aggressione in strada. Così una funzionaria della polizia locale di Roma Capitale ha soccorso un cittadino dello Sri Lanka, bersaglio di un pestaggio da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
