Uomini e donne | Tina abbraccia Gemma Nel Classico Cristiana contro Jakub

Dopo anni di battibecchi, Tina Cipollari e Gemma Galgani si abbracciano in un momento storico. Nel frattempo, la tronista Cristiana esplode contro Jakub accusandolo di voler solo fama e follower. Puntata movimentata oggi a Uomini e Donne, tra colpi di scena e discussioni accese. Nel Trono Over è andato in scena un evento rarissimo: uno storico abbraccio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Una scena che si verifica con la stessa frequenza di un'elezione papale, e che ha lasciato tutti, pubblico compreso, a bocca aperta. Nel Trono Classico, Cristiana Anania sembra interessata solo a Jakub Bakkour, ma le sue pretese sono eccessive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e donne: Tina abbraccia Gemma. Nel Classico, Cristiana contro Jakub

