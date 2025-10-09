Uomini e Donne registrazione 7 ottobre | Sabrina e Nicola lasciano il programma

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 7 ottobre. Sabrina e Nicola lasciano il programma su consiglio di Maria De Filippi. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, quella di martedì 7 ottobre. In questa puntata vediamo una coppia lasciare il trono over del programma, anche se inizialmente non sembravano convinti. Secondo le . 🔗 Leggi su 2anews.it

uomini e donne registrazione 7 ottobre sabrina e nicola lasciano il programma

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 7 ottobre: Sabrina e Nicola lasciano il programma

In questa notizia si parla di: uomini - donne

uomini donne registrazione 7UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 7 OTTOBRE 2025/ Sabrina lascia il programma, Sara furiosa… - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 ottobre 2025: Addii nel Trono Over dopo quello di Isabella, Cristiana Anania esce con Jakub ... Scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne anticipazioni oggi 7 ottobre 2025 - Oggi martedì 7 ottobre 2025 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne: anticipazioni, spoiler e news dettagliati. Riporta novella2000.it

