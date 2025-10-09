Uomini e Donne Martina De Ioannon sbotta contro Ciro | Basta fare la vittima

Dailynews24.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa settimana è arrivata inaspettatamente la notizia della fine della storia d’amore tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. I fan della coppia, nata su Canale 5, ancora faticano a crederci e sperano in un immediato ritorno. L’annuncio della decisione dei due volti di “Uomini e Donne” è stato pubblicato sulle storie Instagram di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne martina deUomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta contro Ciro: “Basta fare la vittima” - La scorsa settimana è arrivata la notizia inaspettata della fine della storia d’amore di Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Segnala dailynews24.it

uomini donne martina deUomini e Donne, Martina e Gianmarco di nuovo vicini dopo la rottura - Dopo le recenti rotture che hanno scosso il mondo di Uomini e Donne, i riflettori si riaccendono su due protagonisti molto chiacchierati: Martina De ... Riporta ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Martina De