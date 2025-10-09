Uomini e Donne l’abbraccio di Tina e Gemma | Gianni Sperti è un momento storico | Video Witty Tv
Tina e Gemma abbraccio a Uomini e Donne. Durante la puntata di giovedì 9 ottobre 2025 il pubblico del dating show (e non solo) ha assistito ad una scena davvero unica. L’opinonista Tina Cipollari e la “rivale storica” Gemma Galgani si sono unite in un lungo abbraccio. Tina e Gemma abbraccio a Uomini e Donne. A Uomini e Donne l’abbraccio tra Tina e Gemma segna un momento storico nella storia del programma. La Galgani, delusa dall’ennesima conoscenza andata male con il cavaliere Mario, scoppia in lacrime e lascia lo studio. Tina lascia la poltrona di opinionista per raggiungerla e invita le dame a non provocarla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
