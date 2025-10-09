Uomini adulti? Ecco come alzare le difese immunitarie per l’autunno

L'autunno arriva sempre allo stesso modo: temperatura che scende, giornate più corte, e quel fastidioso senso di affaticamento che sembra impossibile scrollarsi di dosso. Per noi uomini, particolarmente impegnati tra lavoro, famiglia e impegni sociali, alzare e o mantenere alte le difese immunitarie diventa cruciale L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it