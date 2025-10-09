Un’onda di 250 metri un paese cancellato e un silenzio che ancora oggi fa rumore | il disastro del Vajont compie 62 anni

La sera del 9 ottobre 1963, alle ore 22:39, si consumò uno dei più tragici disastri della storia italiana. Nel bacino artificiale del torrente Vajont, al confine tra le province di Belluno e Pordenone, circa 263-270 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal versante settentrionale del Monte Toc, precipitando nell’invaso alla velocità di 110 chilometri orari. Un volume più che doppio rispetto all’acqua contenuta nel lago artificiale, che in quel momento ammontava a circa 115 milioni di metri cubi. L’impatto generò un’onda tricuspide il cui flusso più imponente superò di 250 metri il coronamento della diga del Vajont, riversandosi prima sui borghi affacciati sul lago nei comuni di Erto e Casso, poi scavalcando il manufatto e precipitando nella valle del Piave. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Un’onda di 250 metri, un paese cancellato e un silenzio che ancora oggi fa rumore: il disastro del Vajont compie 62 anni

In questa notizia si parla di: onda - metri

I tre sono stati investiti dall'onda d'urto e sbalzati per diversi metri. Aperta un'inchiesta - facebook.com Vai su Facebook

Giovane sul ciglio di uno strapiombo di 250 metri, l’allarme della madre e il difficile salvataggio - Momenti di alta tensione e un intervento tempestivo della Polizia hanno scongiurato una tragedia lo scorso 28 luglio ad Ascoli Piceno, dove un giovane stava per ... Secondo ilrestodelcarlino.it