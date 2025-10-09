Uno stand per la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down

BRINDISI - Sabato 11 Ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, e Aipd Brindisi si impegnerà, come sempre, a diffondere un messaggio di positività e fiducia nel futuro. Lo faranno le famiglie, i ragazzi, i volontari e gli operatori di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Anche a Brindisi la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down 2025 - Sabato 11 Ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, e Aipd Brindisi si impegnerà, come sempre, a ... Secondo brundisium.net

GIORNATA NAZIONALE DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN - Si rinnova oggi l’ormai consueto appuntamento con la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, organizzata dal CoorDown - Si legge su disabili.com

