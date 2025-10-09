Uno dei 51 stupratori di Gisèle Pelicot fa ricorso in appello i giudici gli danno un anno di pena in più
Husamettin Dogan, l'unico ad aver fatto ricorso in appello tra i 51 uomini condannati per lo stupro di Gisèle Pelicot, la donna abusata da decine di sconosciuti reclutati in rete dall'ex marito Dominique mentre era in stato di incoscienza, è stato condannato a 10 anni di carcere. Lo ha deciso la Corte d'appello di Nîmes. Un anno in più rispetto alla sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stupratori - pelicot
