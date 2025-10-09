Università Ranking Times Higher Education | l’Alma Mater di Bologna prima in Italia e 130° posto al mondo
Per il sesto anno consecutivo, l'Università di Bologna è al primo posto tra gli atenei italiani nel World University Rankings di Times Higher Education, una delle più note e prestigiose classifiche universitarie internazionali. A livello mondiale l’Alma Mater guadagna invece 16 posizioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L'Università di Bologna prima italiana per Times Higher Education - L'Università di Bologna è al primo posto tra gli atenei italiani, per il sesto anno consecutivo, nella classifica di Times Higher Education 2026 pubblicata oggi dove compare alla 130esima posizione, ... Si legge su ansa.it
