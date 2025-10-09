Università per l' educazione permanente un incontro introduce l' anno accademico

L'Università per l'educazione permanente di Ferrara si appresta a iniziare il quarantatreesimo anno accademico. Venerdì 10 ottobre alle 15.30, al Refettorio di San Paolo di via Boccaleone 19, con la prolusione tenuta da Massimo Manservigi, vicario generale dell'Arcidiocesi di Ferrara e dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

