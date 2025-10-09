Università la mozione del Senato accademico | A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane ferma condanna

La replica alla lettera firmata da 320 professori e dipendenti del personale tecnico amministrativo che chiedevano all'Ateneo di via Balbi di prendere una posizione su Gaza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Università, la mozione del Senato accademico: “A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane, ferma condanna”

In questa notizia si parla di: universit - mozione

L'Università di Torino e il boicottaggio di Israele: parla chi ha votato "no" alla mozione per Gaza [VIDEO] - X Vai su X

MOZIONE UNIMORE, PORRO: “CONDANNIAMO IL GENOCIDIO A GAZA” Sul conflitto in Palestina, l’Università di Modena e Reggio Emilia prende posizione. Il Senato Accademico ha approvato una mozione che condanna il massacro di civili a Gaza, riconos - facebook.com Vai su Facebook

La FLC CGIL elogia l’Unisannio per la mozione su Gaza: “Un atto di coraggio civile e accademico” - La FLC CGIL di Benevento esprime il proprio “grande apprezzamento” per la mozione approvata il 23 settembre 2025 dal Senato Accademico d ... Segnala ntr24.tv

Senato Unibo, interrompere relazioni con istituzioni Israeliane - L'Ateneo di Bologna interrompa ogni formale relazione e collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use, e non ne ... Riporta ansa.it