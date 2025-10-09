Università la mozione del Senato accademico | A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane ferma condanna

Ilsecoloxix.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La replica alla lettera firmata da 320 professori e dipendenti del personale tecnico amministrativo che chiedevano all'Ateneo di via Balbi di prendere una posizione su Gaza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

universit224 la mozione del senato accademico a gaza migliaia di morti e condizioni inumane ferma condanna

© Ilsecoloxix.it - Università, la mozione del Senato accademico: “A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane, ferma condanna”

In questa notizia si parla di: universit - mozione

universit224 mozione senato accademicoUniversità, la mozione del Senato accademico: “A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane, ferma condanna” - La replica alla lettera firmata da 320 professori e dipendenti del personale tecnico amministrativo che chiedevano all'Ateneo di via Balbi di prendere una ... ilsecoloxix.it scrive

universit224 mozione senato accademicoLa FLC CGIL elogia l’Unisannio per la mozione su Gaza: “Un atto di coraggio civile e accademico” - La FLC CGIL di Benevento esprime il proprio “grande apprezzamento” per la mozione approvata il 23 settembre 2025 dal Senato Accademico d ... Scrive ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Mozione Senato Accademico