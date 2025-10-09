Università la mozione del Senato accademico | A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane ferma condanna
La replica alla lettera firmata da 320 professori e dipendenti del personale tecnico amministrativo che chiedevano all'Ateneo di via Balbi di prendere una posizione su Gaza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: universit - mozione
Gli studenti universitari: "Nella mozione di UniGe ancora una volta si evita il termine genocidio" - X Vai su X
MOZIONE UNIMORE, PORRO: “CONDANNIAMO IL GENOCIDIO A GAZA” Sul conflitto in Palestina, l’Università di Modena e Reggio Emilia prende posizione. Il Senato Accademico ha approvato una mozione che condanna il massacro di civili a Gaza, riconos - facebook.com Vai su Facebook
Università, la mozione del Senato accademico: “A Gaza migliaia di morti e condizioni inumane, ferma condanna” - La replica alla lettera firmata da 320 professori e dipendenti del personale tecnico amministrativo che chiedevano all'Ateneo di via Balbi di prendere una ... ilsecoloxix.it scrive
La FLC CGIL elogia l’Unisannio per la mozione su Gaza: “Un atto di coraggio civile e accademico” - La FLC CGIL di Benevento esprime il proprio “grande apprezzamento” per la mozione approvata il 23 settembre 2025 dal Senato Accademico d ... Scrive ntr24.tv