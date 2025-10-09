Università della terza età di Verbania | come iscriversi
Mercoledì 1° ottobre a Villa Giulia, in una sala gremita, è stato presentato il programma dei corsi dell’Università della Terza Età di Verbania per l’anno accademico 20252026. Una proposta culturale ampia, con trentasei corsi, di cui cinque nuovi: acquerello base, acquerello avanzato, alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
