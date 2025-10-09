Motori rombanti, giochi e tanta solidarietà: sabato prossimo il Passetto si trasformerà in un grande abbraccio collettivo per i bambini cardiopatici ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Torrette diretto dal dottor Sergio Filippelli. L’iniziativa "Accendiamo il cuore", promossa dall’associazione "Un Battito di Ali" con il sostegno del Comune, della Regione Marche e degli sponsor, parte alle 15 ai piedi del Monumento ai Caduti. Il programma è tutto declinato in favore dei bimbi: motoraduno benefico, laboratori creativi per i più piccoli, alle 15.30 mototerapia dell’associazione Sorrisi e Motori, quindi acrobazie su due e quattro ruote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uniti per i bimbi cardiopatici: "Ancona, accendi il cuore"