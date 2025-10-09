United Rugby Championship le Zebre Parma a Bridgend a caccia del tris
Terzo impegno stagionale per le Zebre Parma nell’United Rugby Championship e la franchigia federale scenderà in campo a Bridgend contro gli Ospreys e andrà a caccia del terzo successo consecutivo. Un avvio di stagione sicuramente diverso dal passato per gli emiliani che fino a ora hanno sofferto ma dimostrato il loro valore. All’esordio è arrivato il successo per 31-28 contro Edimburgo, mentre settimana scorsa le Zebre hanno battuto i Lions 22-20 e ora proveranno a confermarsi anche lontano dal Lanfranchi. Due vittorie di misura che mostrano la capacità dei ragazzi di Brunello di restare mentalmente in partita fino alla fine e che li ha proiettati nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
