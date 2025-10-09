United Rugby Championship la Benetton Treviso cerca conferme con i Lions

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Benetton Treviso nel terzo turno dell’United Rugby Championship e a Monigo sabato pomeriggio arrivano i sudafricani Lions. Per i veneti la chance di bissare il sofferto successo dello scorso weekend contro Glasgow, mentre la formazione sudafricana è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. La Benetton Treviso si è imposta con un drop a tempo scaduto contro i Warriors dopo il ko subito all’esordio a Galway con il Connacht e la squadra di Calum MacRae vuol far valere nuovamente il fattore campo anche sabato. E con Glasgow tra i migliori in campo c’è stato sicuramente Riccardo Favretto, che evidenzia come con i Lions sarà un match molto diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

united rugby championship la benetton treviso cerca conferme con i lions

© Oasport.it - United Rugby Championship, la Benetton Treviso cerca conferme con i Lions

In questa notizia si parla di: united - rugby

Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre in vista della stagione 2025-2026 di United Rugby Championship

Rugby, inizia la stagione delle Zebre. Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship

Rugby, inizia la stagione della Benetton Treviso. Com’è cambiata la squadra e le ambizioni per lo United Rugby Championship

United Rugby Championship: Treviso batte Glasgow a tempo scaduto col drop di Smith - Esordio casalingo per la Benetton Treviso nella United Rugby Championship contro i Glasgow Warriors oggi a Monigo. Lo riporta oasport.it

Sabato il Benetton ospita i Lions: le parole di Favretto - Il Benetton ospita a Treviso i Lions sudafricani con la volontà di dar seguito alla vittoria dello scorso sabato contro Glasgow. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: United Rugby Championship Benetton