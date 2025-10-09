United Rugby Championship la Benetton Treviso cerca conferme con i Lions
Secondo impegno casalingo consecutivo per la Benetton Treviso nel terzo turno dell’United Rugby Championship e a Monigo sabato pomeriggio arrivano i sudafricani Lions. Per i veneti la chance di bissare il sofferto successo dello scorso weekend contro Glasgow, mentre la formazione sudafricana è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. La Benetton Treviso si è imposta con un drop a tempo scaduto contro i Warriors dopo il ko subito all’esordio a Galway con il Connacht e la squadra di Calum MacRae vuol far valere nuovamente il fattore campo anche sabato. E con Glasgow tra i migliori in campo c’è stato sicuramente Riccardo Favretto, che evidenzia come con i Lions sarà un match molto diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it
