Unipol–UniCredit | possibile asse strategico nella bancassurance si fa strada l’ipotesi di un’uscita di Allianz dalla partnership con il gruppo bancario italiano

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda ondata di risiko bancario: l’istituto guidato da Andrea Orcel guarda oltre l’accordo con Allianz. Sul tavolo l’ipotesi di un’intesa con Unipol, anche in vista della scadenza del 2027 Nuovi scenari si aprono nel panorama bancario e assicurativo italiano. UniCredit sta valutando nuove o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

unipol8211unicredit possibile asse strategico nella bancassurance si fa strada l8217ipotesi di un8217uscita di allianz dalla partnership con il gruppo bancario italiano

© Ilgiornaleditalia.it - Unipol–UniCredit: possibile asse strategico nella bancassurance, si fa strada l’ipotesi di un’uscita di Allianz dalla partnership con il gruppo bancario italiano

In questa notizia si parla di: unipol - unicredit

Putin-Xi, l'asse energetico è sempre più forte: nuovo accordo strategico per le forniture di gas e petrolio - Russia e Cina rafforzano ulteriormente il loro asse energetico con un nuovo accordo strategico sulle forniture di gas e petrolio. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Unipol8211unicredit Possibile Asse Strategico