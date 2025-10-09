Union SG l’avversaria dell’Inter in Champions League cambia allenatore | ecco su chi è ricaduta la scelta

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 del club belga. A meno di due settimane dalla sfida di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 21 ottobre a Bruxelles, l’Union Saint-Gilloise si trova improvvisamente senza guida tecnica. Il club belga, prossimo avversario della squadra di Cristian Chivu, sta per perdere il suo allenatore, il belga Sebastien Pocognoli, destinato a diventare il nuovo tecnico del Monaco. La società del Principato ha infatti deciso di interrompere il rapporto con l’attuale allenatore, l’austriaco Adi Hütter, e ha individuato in Pocognoli il sostituto ideale per rilanciare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

