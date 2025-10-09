Unimore vince la call europea EuroHPC | 1 milione di ore di supercalcolo per l’AI del futuro
Il laboratorio AImageLab del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore ha vinto la call Extreme Scale - la più grande esistente - dell’EuroHPC JU - European High Performance Computing Joint Undertaking, la partnership che unisce Unione Europea, Stati membri e partner privati e che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
