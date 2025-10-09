Unimore attiva due sportelli di ascolto contro la violenza di genere
Due sportelli per l’ascolto, l’accoglienza e il sostegno di studentesse e personale universitario. È questo il cuore del progetto “Puoi dirlo. Il tuo spazio (al) sicuro”, presentato questa mattina nel Palazzo del Rettorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia alla presenza del Magnifico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: unimore - attiva
Torna Bellacoopia University! Sono aperte le iscrizioni alla 13ª edizione del corso interdipartimentale promosso da Legacoop Emilia Ovest e UNIMORE Un calendario di incontro da ottobre ad aprile per scoprire il mondo dell’impresa cooperativa, tra soste - facebook.com Vai su Facebook
AD UNIMORE DUE SPORTELLI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Su questo si attiveranno i due sportelli, uno nella sede universitaria di Modena, l’altro in quello di Reggio Emilia, rappresentativi del progetto ... Si legge su tvqui.it