Unimore attiva due sportelli di ascolto contro la violenza di genere

Modenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sportelli per l’ascolto, l’accoglienza e il sostegno di studentesse e personale universitario. È questo il cuore del progetto “Puoi dirlo. Il tuo spazio (al) sicuro”, presentato questa mattina nel Palazzo del Rettorato dell’Università di Modena e Reggio Emilia alla presenza del Magnifico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unimore - attiva

unimore attiva due sportelliAD UNIMORE DUE SPORTELLI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Su questo si attiveranno i due sportelli, uno nella sede universitaria di Modena, l’altro in quello di Reggio Emilia, rappresentativi del progetto ... Si legge su tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Unimore Attiva Due Sportelli