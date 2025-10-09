Un’idea esagerata e viva di libertà L’anarchismo indaga sul suo futuro

"Conquistare quanto più si può di libertà e di benessere per tutti": Errico Malatesta, l’anarchico più famoso d’Italia, chiudeva così, nel 1919, un testo politico – Il nostro programma – che indicava una lotta di lungo corso, volta a realizzare una rivoluzione sociale, una trasformazione profonda dei modi di vivere e di organizzarsi, l’opposto della “classica” presa del potere. È il progetto dell’anarchismo e vive ancora nel presente, o così almeno pensano gli organizzatori dell’importante convegno storico organizzato a Carrara per sabato e domenica (al Teatro degli Animosi) per gli ottant’anni della Fai, Federazione anarchica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

