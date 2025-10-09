Un’idea esagerata e viva di libertà L’anarchismo indaga sul suo futuro
"Conquistare quanto più si può di libertà e di benessere per tutti": Errico Malatesta, l’anarchico più famoso d’Italia, chiudeva così, nel 1919, un testo politico – Il nostro programma – che indicava una lotta di lungo corso, volta a realizzare una rivoluzione sociale, una trasformazione profonda dei modi di vivere e di organizzarsi, l’opposto della “classica” presa del potere. È il progetto dell’anarchismo e vive ancora nel presente, o così almeno pensano gli organizzatori dell’importante convegno storico organizzato a Carrara per sabato e domenica (al Teatro degli Animosi) per gli ottant’anni della Fai, Federazione anarchica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: idea - esagerata
Cookist. . L’idea super golosa che conquisterà tutti! Siamo sicuri che così golose e croccanti non le hai mai assaggiate La nostra Melissa ci spiega come prepararli: INGREDIENTI: Per l'impasto delle crêpes: 2 uova 140g farina 00 290ml latte intero 45g burr - facebook.com Vai su Facebook