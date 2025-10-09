UNICEF Haiti | il numero di bambini sfollati è quasi raddoppiato in un anno 

Il numero di bambini sfollati a causa della violenza ad Haiti è quasi raddoppiato nell’ultimo anno, con 680.000 bambini ora sradicati dalle loro case. 9 ottobre 2025 – Il numero di bambini sfollati a causa della violenza ad Haiti è quasi raddoppiato nell’ultimo anno, con 680.000 bambini ora sradicati dalle loro case, secondo un nuovo rapporto Child Alert dell’UNICEF pubblicato oggi. Complessivamente, più di 1,3 milioni di persone sono sfollate in tutto il Paese, mentre la spirale di violenza, il collasso dei servizi e la mancanza di accesso umanitario spingono Haiti in una crisi sempre più profonda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it