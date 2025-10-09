Unibo al primo posto tra le università italiane | la classifica di Times Higher Education 2026

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferma al vertice per una delle classifiche internazionali più autorevoli e rinomate: a livello globale l'Alma Mater avanza di 16 posizioni salendo al 130esimo posto e guadagnando complessivamente 29 posizioni in ranking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

