Ungheria ministro Szijjártó | ‘Zelensky ha perso il senso della realtà’

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Gli ungheresi hanno già deciso che l’Ucraina non diventerà membro dell’UE o della NATO”, ha detto il Ministro degli Esteri ungherese Szijjártó “Secondo me, il Presidente dell’Ucraina ha completamente perso il senso della realtà, ha perso completamente il contatto con la realtà, e forse questo spiega perché dice cose che in circostanze normali fanno venire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

