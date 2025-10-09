Ungheria ministro Szijjártó | ‘Zelensky ha perso il senso della realtà’
“Gli ungheresi hanno già deciso che l’Ucraina non diventerà membro dell’UE o della NATO”, ha detto il Ministro degli Esteri ungherese Szijjártó “Secondo me, il Presidente dell’Ucraina ha completamente perso il senso della realtà, ha perso completamente il contatto con la realtà, e forse questo spiega perché dice cose che in circostanze normali fanno venire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Ungheria, il ministro degli Esteri: «Non cambiamo idea, no all’ingresso di Kyiv nell’Ue»
#RepubblicaCeca al voto: l’ex primo ministro Andrej #Babis in vantaggio nei sondaggi, e l’#Europa teme un nuovo leader euroscettico accanto a quelli di #Ungheria e #Slovacchia. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/repubblica-ceca-il-voto-c - X Vai su X
Ungheria, il ministro degli Esteri: «Non cambiamo idea, no all’ingresso di Kyiv nell’Ue» - Peter Szijjarto ha poi rilanciato la candidatura di Budapest come sede dell'incontro tra Putin e Zelensky: «Il nostro Paese potrebbe essere il teatro dei negoziati di pace. lettera43.it scrive
Ungheria, Trump? Non smetteremo acquisti di petrolio russo - L'Ungheria non ha intenzione di smettere di acquistare petrolio russo, anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avanzerà una richiesta in tal senso. Da ansa.it