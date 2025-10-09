Un’app indiana minaccia Whatsapp | cosa sappiamo del fenomeno Arattai

Il governo indiano vuole l’indipendenza tecnologica dopo le tensioni commerciali con gli Usa di Trump: “Make in India, spend in India”. In sette giorni fa sette milioni di download un’app di messaggistica, nonostante i problemi e la poca sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

