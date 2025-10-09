Un’altra persona coinvolta Garlasco svolta da Milo Infante | nuova bufera

Caffeinamagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa per la nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda stasera su Rai 2, dopo le parole che Milo Infante ha pronunciato due giorni fa durante la versione pomeridiana del suo talk. Il giornalista ha infatti lanciato un avvertimento che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso: “Possiamo anticiparvi che sta per arrivare una bufera (sul Delitto di Garlasco, ndr) anche su un’altra persona che fa parte di questa vicenda, ma non dico altro (.) Ne parleremo giovedì”. Un messaggio enigmatico, ma sufficiente a far capire che la puntata odierna sarà carica di tensione e potrebbe portare alla luce nuovi, c lamorosi risvolti sul caso di Chiara Poggi, uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altra - persona

Imbarellata e fatta scendere, i sanitari evacuano un'altra persona

Imbarellata e fatta scendere, i sanitari evacuano un'altra persona

Un tempo pesava 232kg, oggi è un’altra persona: l’incredibile trasformazione di Tammy

un8217altra persona coinvolta garlascoGarlasco, bufera in arrivo per «un'altra persona coinvolta»: ospiti e anticipazioni di Ore 14 Sera oggi in tv (9 ottobre) - Cresce l’attesa per Ore 14 Sera: stasera in tv, giovedì 9 ottobre alle 21:20 su Rai 2, Milo Infante promette una puntata ad alto tasso di novità sul delitto di Garlasco. Scrive msn.com

Garlasco, nessuna seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi: la relazione dei Ris - Delitto di Garlasco, dalla relazione del Ris di Cagliari non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Un8217altra Persona Coinvolta Garlasco