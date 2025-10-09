Una vita tra politica e amministrazione La Provincia saluta un pilastro | Il modello Lombardia parte da qui

Una vita tra impegno politico e amministrazione pubblica. Va in pensione nei prossimi giorni Erminia Vittoria Zoppé, direttrice generale della Provincia dal 2014 al 2017, sotto la presidenza di Gigi Ponti, e poi coordinatrice del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, che di fatto abbraccia dalla gestione dei rapporti con i Comuni al personale, fino a comunicazione, ufficio presidenza, istruzione e Terzo settore. "Sicuramente ho contribuito a plasmare i servizi - commenta Zoppé -, il “modello Lombardia” che il presidente porta avanti parte dalle province utili a Comuni ed enti locali". Ha cominciato a occuparsi di Provincia di Monza dal 2008, quando era solo un progetto della provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una vita tra politica e amministrazione. La Provincia saluta un pilastro: "Il modello Lombardia parte da qui"

