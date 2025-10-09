Una tuta di Craig Breen va all’asta
Il ricavato verrà utilizzato per sostenere i giovani talenti del rallismo irlandese. Un’occasione unica per i fan di Craig Breen e per gli appassionati di rally: la famiglia del compianto pilota irlandese ha messo all’asta una delle sue tute da gara, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei giovani piloti emergenti. L’indumento, accuratamente incorniciato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Craig Breen è morto in un incidente stradale durante i test di preparazione al Rally di Croazia - Il mondo del motorsport piange la tragica scomparsa di Craig Breen, pilota irlandese di 33 anni, che è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto durante i test prima del Rally di Croazia, ... Secondo motorionline.com
Craig Breen, morto il pilota di rally durante un incidente in Croazia - Il pilota irlandese è morto a seguito di un incidente stradale durante i test prima del Rally di Croazia, in programma dal 20 al 23 aprile e ... Lo riporta sport.sky.it