Una sfilata ' curvy' per trasmettere i valori dell' inclusione e della lotta alla violenza contro le donne

Sabato 11 ottobre, dalle 15 alle 18, al Museo Classis di Classe (Ravenna), andrà in scena una sfilata curvy realizzata dalla proprietaria dei negozi LadyXLcurvy di Ravenna e Rimini insieme a Linea Rosa. Non solo un momento di moda e bellezza inclusiva, ma anche un’occasione per sostenere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

