Una serata con il Panathlon dedicata al tennistavolo
Prato, 9 ottobre 2025 – Al il ristorante “Osteria Su Santa Trinita” si è svolta la conviviale del Panathlon Club di Prato, dedicata a un tema tanto curioso quanto affascinante: “Giocare a scacchi correndo i 100 metri: questo è il tennistavolo”. Un titolo che, a prima vista, può sembrare paradossale se si pensa al cosiddetto “Ping Pong” da spiaggia o da oratorio. Ma l’incontro ha subito chiarito quanto il tennistavolo moderno sia uno sport di straordinaria complessità tecnica e mentale. La serata del Panathlon Prato A spiegarlo con passione sono stati il vicepresidente del Circolo Prato 2010, Giorgio La Rocca, e il consigliere dello stesso sodalizio, Tommaso Bambagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: serata - panathlon
Grazie a @panathlonclubarezzo per la splendida serata, una importante occasione per far conoscere la nostra realtà. #ClubArezzo #Panathlon - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo, grande serata per il via ai Mondiali Master - Una serata davvero speciale ha impreziosito la terza giornata dei Campionati Mondiali Master di tennistavolo, l'evento pongistico più grande mai organizzato, con 6. Riporta quotidiano.net