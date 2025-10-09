una serata con il panathlon dedicata al tennistavolo

Prato, 9 ottobre 2025 – Al il ristorante “Osteria Su Santa Trinita” si è svolta la conviviale del Panathlon Club di Prato, dedicata a un tema tanto curioso quanto affascinante: “Giocare a scacchi correndo i 100 metri: questo è il tennistavolo”. Un titolo che, a prima vista, può sembrare paradossale se si pensa al cosiddetto “Ping Pong” da spiaggia o da oratorio. Ma l’incontro ha subito chiarito quanto il tennistavolo moderno sia uno sport di straordinaria complessità tecnica e mentale. La serata del Panathlon Prato A spiegarlo con passione sono stati il vicepresidente del Circolo Prato 2010, Giorgio La Rocca, e il consigliere dello stesso sodalizio, Tommaso Bambagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

