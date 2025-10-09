Una scelta dolorosa ma inevitabile | le Nazioni Unite costrette a ridurre del 25% i Caschi Blu

Le Nazioni Unite hanno annunciato una drastica riduzione del numero dei Caschi Blu: entro la fine dell’anno il contingente mondiale delle missioni di pace verrà ridotto di circa un quarto. Si tratta di una misura eccezionale, imposta da una crisi finanziaria senza precedenti che sta mettendo a rischio la capacità dell’ONU di mantenere la stabilità in alcune delle aree più fragili del pianeta. Le Nazioni Unite svolgono operazioni di mantenimento della pace in Medio Oriente, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Libano, Kosovo, Cipro, Repubblica Centrafricana, Sahara Occidentale, nella zona demilitarizzata delle alture del Golan tra Israele e Siria, ad Abyei (un'area amministrativa gestita congiuntamente da Sud Sudan e Sudan) e lungo la linea del cessate il fuoco che divide il Kashmir tra India e Pakistan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

