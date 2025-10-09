Una Robur morbida svagata e subito eliminata Uno-due dell’Orvietana che vince e va avanti
ORVIETANA 2 SIENA 0 ORVIETANA (4-4-2): Formiconi; Paletta, Berardi, Ricci, Mauro; Esposito (28’st Sforza), Herrera (21’st Simic), Barbini (18’st Tronci), Marchegiani; Tenkorang, Caon (18’st Kone). Panchina: Porta, Ciavaglia, Gurschi, Pepe, Selvaggio. Allenatore Broccatelli. SIENA (3-4-2-1): Di Vincenzo; Lapadatovic (18’st Zanoni), Cavallari (1’st Conti), Bellavigna; Ciofi (1’st Vlahovic), Rossi (24’st Vari), Masini, Loconte; Lucas, Menghi (1’st Lipari); Giannetti. Panchina: Michielan, Rogani, Ronchi, Calamai. Allenatore Bellazzini. Arbitro: Palma di Napoli (Leli-Brandimarte). Reti: 6’pt Caon, 19’pt Marchegiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net