Una rete di solidarietà per gli anziani | si rinnova il patto di collaborazione di Barisano

Forlitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha assunto l’aspetto di un vero e proprio piano a sostegno della popolazione anziana, il patto di collaborazione recentemente rinnovato fra Comune di Forlì, Comitati dei quartieri 3 e 4, l’associazione Auser e la Uisp per l’utilizzo dei locali al piano terra dell’ex scuola di Barisano, in via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rete - solidariet

rete solidariet224 anziani rinnovaManovra 2026, ipotesi fondi aggiuntivi per l’assistenza agli anziani non autosufficienti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, ipotesi fondi aggiuntivi per l’assistenza agli anziani non autosufficienti ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rete Solidariet224 Anziani Rinnova