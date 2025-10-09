Una porzione dei giardini di Brignole intitolata a Gino Strada | la proposta in consiglio comunale

Un luogo nel cuore di Genova per ricordare Gino Strada, medico, fondatore di Emergency e simbolo universale di umanità e pace. È la proposta del gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha presentato una mozione, discussa durante il prossimo consiglio comunale, che vede come prima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

