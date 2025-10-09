Una mattinata a porte aperte al centro didattico La Penna Magica
dell’Istituto di Agazzi. L’appuntamento, in programma tra le 9 e le 12.30 di sabato 11 ottobre, è inserito tra le iniziative della settimana nazionale della dislessia con l’obiettivo di sensibilizzare famiglie e docenti sui disturbi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
