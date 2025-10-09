Una guida ubriaca l' altro gira con un tirapugni | giornata di denunce a levante

È di due denunce e due segnalazioni alla prefettura il bilancio dei controlli straordinari che hanno impegnato i carabinieri di Chiavari ieri, mercoledì 8 ottobre, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata.Le ispezioni si sono concentrate soprattutto nei comuni di Chiavari, Carasco e Leivi, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: guida - ubriaca

Ubriaca alla guida finisce contro un'altra auto: 56enne rimane senza macchina e patente

Guida un monopattino ubriaca, investe e uccide un padre di due figli: "Sì, sono colpevole"

Ancona, ubriaca alla guida con tasso alcolemico record: 46enne arrestata

Nuova puntata di Topolaw: L’assurdità della legge che punisce di più chi si ubriaca di meno mentre guida. Per il reato di guida in stato di ebbrezza è prevista la particolare tenui novità del fatto solo se si rientra nelle soglie penali. Invece per chi è poco sbronzo - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaca alla guida si schianta contro le auto in sosta: 35enne denunciata https://ift.tt/c3HJ4l8 https://ift.tt/7f4K6Ov - X Vai su X

Guida ubriaca e abbatte il cantiere . Inseguita e fermata sulla Super - Un’auto Toyota Yaris a zig zag sulla Super, lanciata a folle velocità in direzione di Porto Garibaldi. ilrestodelcarlino.it scrive

Donna ubriaca guida una Ford Focus per 14 km senza due ruote: il video choc è virale - Una donna ubriaca in Spagna ha guidato per ben 14 km senza due ruote, su una Ford Focus: il video ha fatto il giro del mondo, ecco che cosa è successo. Da auto.everyeye.it