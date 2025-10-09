Una giornata all' aria aperta per raccogliere le castagne | la proposta dell' associazione I Broski

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all'aria aperta, per raccogliere castagne e scoprire un posto nuovo. È quella organizzata dall'associazione I Broski per domenica 19 ottobre, a Sante Marie (L'Aquila). Il ritrovo è fissato per le ore 10 al salone parrocchiale di San Martino, con arrivo previsto alle ore 11.30. Giunti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - aria

giornata aria aperta raccogliereUna giornata all'aria aperta per raccogliere le castagne: la proposta dell'associazione I Broski - Il ritrovo è fissato per le ore 10 al salone parrocchiale di San Martino, con arrivo previsto alle ore 11. Come scrive chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Aria Aperta Raccogliere