Una giornata all' aria aperta per raccogliere le castagne | la proposta dell' associazione I Broski
Una giornata all'aria aperta, per raccogliere castagne e scoprire un posto nuovo. È quella organizzata dall'associazione I Broski per domenica 19 ottobre, a Sante Marie (L'Aquila). Il ritrovo è fissato per le ore 10 al salone parrocchiale di San Martino, con arrivo previsto alle ore 11.30. Giunti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - aria
Una giornata di sole pieno, ma con quell’aria nuova che sussurra: è arrivato l’autunno! E il cielo dell’Aquila, come sempre, trova il modo perfetto per dirlo, accendendosi di luce e silenzio - facebook.com Vai su Facebook
Una giornata all'aria aperta per raccogliere le castagne: la proposta dell'associazione I Broski - Il ritrovo è fissato per le ore 10 al salone parrocchiale di San Martino, con arrivo previsto alle ore 11. Come scrive chietitoday.it