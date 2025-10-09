Un musical con oltre 50 protagonisti, fra cantanti, attori e ballerini. Venerdi 17 alle 21 al Teatro dei Rozzi, gli Amici per la Musica, a grande richiesta, porteranno di nuovo in scena "Una crociera scanzonata. il ritorno" allestimento scritto e curato da Simona Bruni. Cominciamo con il dire che l’incasso raccolto in beneficenza sarà donato all’associazione ’Codini e occhiali’ che si occupa della ricerca sulle malattie rare e in particolare sui bambini affetti dalla sindrome di Cohen. Diamo un’occhiata alla trama: una crociera è il sogno di tante persone ma non sempre quello che viene raccontato corrisponde alla realtà e gli innumerevoli colpi di scena vi trasporteranno in un racconto divertente, musicale e gioioso che vi farà passare due ore in allegria anche se non mancheranno momenti di commozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Una crociera scanzonata’. Musical e solidarietà