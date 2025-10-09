Un volo Pisa-Glasgow ha rischiato di esaurire il carburante

PISA – Un’indagine è stata avviata dopo che un volo Ryanair è risultato a sei minuti dall’esaurimento del carburante mentre era in volo, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Il velivolo, in partenza da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick il 3 ottobre, ha emesso un “fuel Mayday” e ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Manchester. Il volo, operato da Malta Air per conto di Ryanair, ha incontrato forti difficoltà dovute alla tempesta Amy, che ha portato venti fino a 160 kmh, creando caos nei trasporti nel Regno Unito. L’equipaggio di cabina ha attivato il codice 7700, segnale di emergenza generale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it