Un visore per esplorare le cellule umane | Airc e XMetaReal saranno al Festival dello Sport

Un visore VR per entrare nel cuore di una cellula e scoprire gli aspetti meno noti della ricerca oncologica. È questa la nuova iniziativa di AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e XMetaReal, un’azienda nota per aver promosso e sostenuto progetti innovativi in VR anche per Save. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un viaggio dentro la vita: XMetaReal e Fondazione AIRC portano il pubblico all'interno di una cellula umana grazie alle tecnologie immersive - Entrare nel cuore di una cellula, esplorarne i segreti e scoprire come da lì inizi la ricerca contro il cancro: a Trieste Next – ... Segnala iltempo.it