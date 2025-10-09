Un visore per esplorare le cellule umane | Airc e XMetaReal saranno al Festival dello Sport

Trentotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un visore VR per entrare nel cuore di una cellula e scoprire gli aspetti meno noti della ricerca oncologica. È questa la nuova iniziativa di AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e XMetaReal, un’azienda nota per aver promosso e sostenuto progetti innovativi in VR anche per Save. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

