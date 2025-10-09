Un viaggio nel cuore del Medioevo tra storia arte e tradizioni a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Sulle orme delle confraternite, a Castiglion Fiorentino, il 10 ottobre alle 19:30 nel Piazzale del Cassero Un viaggio nel cuore del Medioevo, tra storia, arte e tradizioni: torna a Castiglion Fiorentino l'atteso appuntamento con Una Notte al Museo. L'edizione di quest'anno, intitolata “Sulle orme delle confraternite”, condurrà i partecipanti alla scoperta degli edifici religiosi simbolo dell'assistenza medievale. La serata si svolgerà il via alle ore 19:30 presso il Piazzale del Cassero, con gli “Assaggi di Medioevo” curati dal ristorante Il Buongustaio, che offriranno un percorso gastronomico ispirato alle tradizioni culinarie medievali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

