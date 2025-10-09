un vanto per tutti bucci chiede una targa dedicata ai lavoratori

Una targa con i nomi di tutti i protagonisti dell’opera. Il presidente di Regione Liguria ha lanciato la proposta di premiare le maestranze e tecnici che stanno contribuendo alla realizzazione del nuovo ospedale Felettino. "Ognuno – ha sottolineato Marco Bucci – dovrà essere orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione di un’opera attesa per decenni. Dovranno essere fieri di aver preso parte alla realizzazione di questo ospedale. Chi lavora per costruire contribuisce al bene della collettività e chi si impegna nella realizzazione di un ospedale lo fa per garantire il benessere. Quando lavoravo in una azienda che forniva strumenti ospedalieri ogni sera eravamo soddisfatti del nostro operato perchè pensavamo potesse essere di aiuto anche per un nostro famigliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

