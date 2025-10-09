Un uomo morì di Covid la vedova deve ridare 200mila euro all' assicurazione
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna: “Non è infortunio”. La famiglia deve pagare anche le spese legali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Covid in Toscana: 4 morti (tre donne e un uomo ad Arezzo, Siena e Grosseto). E 6 nuovi contagiati
Covid in Toscana: morti due donne e un uomo nell’ultima settimana e 32 nuovi casi. 17 i ricoverati (2 in terapia intensiva)
L’uomo che ha avuto il Covid per più di due anni: il virus è mutato dentro di lui più volte
Dalla Svezia fa erede il figlio nato a Trieste mai riconosciuto. La storia raccontata dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" Durante il Covid un uomo che abita in Svezia, Malcolm, muore e lascia un'eredità al figlio che ha avuto in giovinezza, ma che non hai mai rico - facebook.com Vai su Facebook
