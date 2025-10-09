Un uomo morì di Covid la vedova deve ridare 200mila euro all' assicurazione

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna: “Non è infortunio”. La famiglia deve pagare anche le spese legali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Perde il marito a causa del Covid, vedova di Parma costretta a restituire 200mila euro - PARMA – Ha perso il marito durante il covid, l’assicurazione è stata condannata a risarcirla con 200mila euro, ma ora arriva la beffa. Da livesicilia.it

Parma, vedova per il Covid deve restituire 200.000 euro alla polizza assicurativa: «E dovrà pagare anche le spese legali» - La sentenza della Corte d'appello di Bologna: la donna ha due figli minorenni e il marito lavorava in una concessionaria d'auto.

