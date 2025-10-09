Un tumore proprio lì… La triste testimonianza della Vip italiana a La Volta Buona
La Vip italiana è tornata davanti alle telecamere, ospite di Caterina Balivo nell’edizione dell’8 ottobre 2025 del programma La volta buona. L’attrice, nome storico del cinema italiano, ha scelto di raccontare la propria esperienza personale con una malattia oncologica che ha segnato profondamente la sua vita. Durante la trasmissione, ha condiviso le tappe di un percorso difficile, fatto di sofferenza, perdita e riflessione interiore, sottolineando l’importanza della prevenzione e della consapevolezza del proprio benessere fisico e psicologico. Leggi anche: Eleonora Daniele, stop improvviso e puntata finita: cos’è successo Il ritorno in televisione di Serena Grandi dopo il tumore. 🔗 Leggi su Tvzap.it
