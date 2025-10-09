un tubo infinito depura milano | la performance del tubo al maf- museo acqua franca

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COMUNICATO STAMPA GENERALE 11° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DEPURATORI “Arte, Ambiente, Energia: il sogno circolare” Evento inserito all’interno delle celebrazioni della 30a edizione di Arte da mangiare mangiare Arte 19 - 20 settembre 2025, in occasione della Milano Green Week MAFMuseo Acqua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tubo - infinito

Scoppia tubo, allagata strada a Milano - Un allagamento con un "ampio cedimento della carreggiata stradale" si è verificato la scorsa notte in una strada di periferia, a Milano. Scrive notizie.tiscali.it

Si rompe tubo in strada a Milano, disagi per la circolazione - Disagi nella circolazione tra via Spartaco e via Morosini, a Milano, a causa della rottura stamani di un tubo interrato che ha riversato una notevole quantità di acqua sulla carreggiata. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tubo Infinito Depura Milano