Un trapianto di fegato da maiale a un paziente vivo è stato eseguito per la prima volta al mondo
Il fegato geneticamente modificato del maiale ha permesso al paziente di vivere per 171 giorni. Lo studio sul Journal of Hepatology. 🔗 Leggi su Wired.it
Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato
Tumore al fegato, ma è ‘allergico’ all’anestesia: a Pisa eseguito il trapianto che farà scuola
Tappa a Barletta oggi pomeriggio per la carovana della Granfondo Ciclistica dei Trapiantati. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo con la collaborazione del Centro Regionale Trapianti della Regione
Xenotrapianto di fegato di maiale ingegnerizzato su paziente vivo, in Cina. Sopravvissuto per 171 giorni, è il primo al mondo - L'intervento, descritto sul Journal of Hepatology,è stato effettuato dall'equipe del dottor Beicheng Sun della Anhui Medical University, Hefei (Cina). Lo riporta msn.com