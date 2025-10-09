Un trapianto di fegato da maiale a un paziente vivo è stato eseguito per la prima volta al mondo

Il fegato geneticamente modificato del maiale ha permesso al paziente di vivere per 171 giorni. Lo studio sul Journal of Hepatology. 🔗 Leggi su Wired.it

Un trapianto di fegato da maiale a un paziente vivo è stato eseguito per la prima volta al mondo

Un trapianto di fegato da maiale a un paziente vivo è stato eseguito per la prima volta al mondo - Il fegato geneticamente modificato del maiale ha permesso al paziente di vivere per 171 giorni.

Xenotrapianto di fegato di maiale ingegnerizzato su paziente vivo, in Cina. Sopravvissuto per 171 giorni, è il primo al mondo - L'intervento, descritto sul Journal of Hepatology, è stato effettuato dall'equipe del dottor Beicheng Sun della Anhui Medical University, Hefei (Cina).

