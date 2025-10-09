Un tour nelle caserme dei carabinieri prima del briefing con gli ufficiali il generale Domizi in visita a Palermo
Il comandante interregionale carabinieri “Culqualber” visita a Palermo nella caserma dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale di corpo d’Armata, Claudio Domizi, è stato accolto questa mattina nella sede della Legione dal generale di brigata Ubaldo Del Monaco che lo ha accompagnato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Caserma carabinieri. Assegnato il primo lotto - Sarà la ditta Eurostrade srl di Soriano nel Cimino, Provincia di Viterbo, a realizzare il primo lotto dei lavori per l’adeguamento dell’immobile di via del Centenario a Porcari, nell’immobile che fu ... Si legge su lanazione.it
Caserma dei carabinieri. Partita la procedura per l’appalto definitivo - Un ulteriore passo avanti per l’avvio del cantiere del primo lotto relativo all’intervento di adeguamento dell’edificio che diventerà la nuova caserma dei carabinieri a Porcari, in via del Centenario, ... lanazione.it scrive