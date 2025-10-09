Un tocco di creatività sul degrado Spunta in centro un altro murale | Miglioriamo gli angoli del pese
Le immagini delle acque e della vegetazione di alcuni rami secondari del Ticino, poco conosciute anche perché non facili da raggiungere, sono state posate in questi giorni sui muri che delimitano la proprietà dell’istituto delle Madri Canossiane, visibili dal posteggio di via Fratelli Piazza. "Abbiamo sostituito le istallazioni che avevamo messo nel giugno di due anni fa perché i colori della stampa digitale si erano stinti. Quella usata allora, col tempo, si è rilevata una tecnica non adatta. Nell’occasione - commenta Oreste Magni, presidente dell’ Ecoistituto Valle del Ticino (nella foto), promotrice dell’iniziativa - abbiamo aggiunto altre immagini così da rendere questo scorcio davvero caratteristico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tocco - creativit
