Un tesoro aperto a tutti | l' Opera della Primaziale Pisana presenta i progetti di accessibilità per piazza del Duomo

Da quasi dieci secoli (prima attestazione 1063) l'Opera della Primaziale Pisana garantisce la custodia, tutela, conservazione, manutenzione e valorizzazione di piazza dei Miracoli: un unicum al mondo dove svetta la Torre di Pisa, un sito che dal 1987 è patrimonio UNESCO e che è visitato ogni anno.